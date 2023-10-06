"بينهم موديست".. تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في النسخة الأولى من الدوري الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على القوام الرئيسي للقائمة التي سيتم تسجيلها للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي التي ستقام بمشاركة 8 أندية.

ويبدأ الأهلي مشاركاته في البطولة الإفريقية بمواجهة سيمبا التنزاني 20 أكتوبر الجاري ذهابا في ملعب دار السلام ، ومواجهة الإياب يوم 24 أكتوبر.

وعلم "الخليج 365"، أن ملامح القائمة التي سيرسلها الأهلي للكاف قبل يوم الثلاثاء المقبل تضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الدفاع ووسط الملعب: محمد هاني وخالد عبدالفتاح وكريم فؤاد ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول وكريم الدبيس وأليو ديانج وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد مجدى "أفشة" ومروان عطية وعمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل "كوكا" وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد عبدالقادر وحسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم و أنتوني موديست وصلاح محسن ومحمود عبدالمنعم "كهربا"ومحمد الضاوي "كريستو".