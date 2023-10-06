"القندوسي أساسي".. تشكيل سيراميكا كليو باترا لمواجهة فاركو اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - آرثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق اجولا - محمد عنتر .

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد توني - محمد عادل - كناريا - محمود زلاكة - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.