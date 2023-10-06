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"القندوسي أساسي".. تشكيل سيراميكا كليو باترا لمواجهة فاركو اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - آرثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق اجولا - محمد عنتر .
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد توني - محمد عادل - كناريا - محمود زلاكة - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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