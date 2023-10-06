قائمة البنك الأهلي لمواجهة الزمالك فى الدوري المصري.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا لمعسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في مباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي البنك الأهلي نادي الزمالك، غدًا السبت، السابعة مساء، في مباراة تقام باستاد القاهرة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع.: أيمن أشرف _ إسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني

خط الوسط: محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى أكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ أحمد سعيد _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر

خط الهجوم: كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.