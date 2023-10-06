"أرفض هذه النغمة".. عبدالواحد السيد يعلق على مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على رفضه لفكرة وجود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مجموعة سهلة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات للموقع الرسمي:" أرفض نغمة مجموعة سهلة أو صعبة، لأن جميع المنافسين فرق قوية طالما تأهلت لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية".

وتابع مدير الكرة قائلا:" لدينا هدف واحد وهو التأهل للدور التالي والمنافسة على اللقب، ولابد من التركيز خلال منافسات كأس الكونفدرالية من أجل التتويج بالبطولة".

وأضاف قائلا:" الزمالك سيستعد بجدية لكافة المنافسين من أجل الفوز في المباريات التي سنخوضها للتأهل للدور التالي والمنافسة على اللقب".

جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي و سوار الغيني و أبو سليم الليبي.