شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: القرعة أوقعت بيراميدز فى أقوى مجموعات الأبطال.. ونثق فى قدراتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، على القرعة التى أوقعت الفريق السماوي رفقة أندية قوية قائلاً، "إن أي فريق من التصنيف الأول يعد فريقا مميزا، كما أن القرعة أوقعت بيراميدز مع أقوى فرق فى التصنيف الثالث وهو مازيمبي الكونغولي، مما جعلها مجموعة نارية".

وأضاف فتح الله، فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 2" مع الإعلامي محمد غانم، أن بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، والجميع على أتم استعداد لتلك المواجهات، وهدف الجميع داخل النادي تحقيق الفوز والوصول لنهائى البطولة.

وتابع مدرب بيراميدز، أن مجموعة بيراميدز صعبة وتحتاج تركيزا قويا من البداية، لافتًا إلى أن خوض أول مباراة على ملعب بيراميدز تعد ميزة يجب استغلالها، ونثق فى قدراتنا.

وأشار فتح الله إلى أن فريق صن داونز من أقوى الفريق فى القارة الأفريقية ومستواهم ثابت منذ فترة طويلة، كما أن فريق مازيمبى فريق مميز.

مواعيد مباريات بيراميدز بدور المجموعات بدوري الأبطال

الجولة الأولى: بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023

الجولة الثانية: نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 1-2 ديمسبر 2023

الجولة الثالثة: صن داونز × بيراميدز - خارج مصر - 8-9 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024

ويشارك بيراميدز لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل وصافة ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي، ويسعى الفريق السماوي إلى تحقيق أول لقب في مسيرته الموسم الحالي.