شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا والقندوسى يقودان هجوم سيراميكا أمام فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو فى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز "دورى نايل"، والتى تقام بعد قليل باستاد برج العرب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق أجولا - محمد عنتر .

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ةيجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد توني - محمد عادل - كناريا - محمود زلاكة - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.