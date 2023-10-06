شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يتعادل للاتحاد السكندري مع الجونة 2-2 بهدف قاتل + 90 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى نايل".

أحرز الأهداف لفريق الجونة المغربى أحمد بلحاج هدفين فى الدقيقتين 13 و50، بينما جاء هدفا الاتحاد السكندرى عن طريق الأنجولى مابولولو فى الدقيقة 70 ، و الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق الاتحاد السكندرى للنقطة 4 والمركز السابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما ارتفع رصيد الجونة للنقطة 2 بالمركز الثالث عشر.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: كريم الديب، سيف تقى، محمود شبانه، مصطفى إبراهيم

الوسط: زغلول الدسوقي، مور سليفو، خالد الغندور

الهجوم: أحمد عيد، مابولولو، بنجامين بواتينج

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال يضم كل من :

حراسة المرمى : أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل، أحمد حسام، أحمد عبدالرسول، أحمد محمود.

الوسط: أليو جاتا، محمد الدغيمي، أحمد نجاحي.

الهجوم: أرنو راندريانتينانا، أكوروي جابرييل ، أيمن موكا.