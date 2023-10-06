شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال وفخرى فى تشكيل فاركو أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدرب البرتغالي برونو روماو، المدير الفني لفريق فاركو، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة سيراميكا بعد قليل باستاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى .. محمد سعيد شيكا .

خط الدفاع .. عبدالله بكرى ، محمود البدرى ، جابر كامل ، جيفرسون إنكادا .

خط الوسط .. كينجسلي سوكاري ، أحمد فؤاد ، محمد فخرى ، وليد على.

الهجوم .. عمرو جمال ، سيف تيرى.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن عشر فى ترتيب جدول دورى نايل بدون رصيد من النقاط، حيث خسر مباراتين ولم يفز أو يتعادل حتى الآن، ولم يسجل لاعبوه أى هدف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.