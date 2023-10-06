شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإماراتي يشيد بتنظيم مصر لبطولة الأندية العربية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي، بتنظيم بطولة الأندية العربية المفتوحة للناشئين والشباب للتايكوندو المقامة فى مصر بصالة رقم 1 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة ما بين 5 وحتى 14 أكتوبر الجاري.

وحرص الزيودي على توجيه الشكر للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى على حسن الضيافة والتنظيم المبهر للبطولة ونجاحها بشكل كبير داخل صالة استاد القاهرة.

وحضر الزيودي فعاليات اليوم الثاني للبطولة العربية للأندية المفتوحة برفقة العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري والمهندس محمد عجيزة والمحاسب حازم قنديل والمهندس مصطفى تعلب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وانطلقت أمس فعاليات منافسات الباراكروجي والكروجي وتستكمل اليوم منافسات الكروجي للبطولة في اليوم الثاني وسط منافسات شرسة بين الفرق المشاركة.

وتقام بطولة الأندية العربية المفتوحة بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين ل 135 نادي من 10 دول عربية حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعباً ولاعبة.

وأشادت البعثات المشاركة بحسن التنظيم والاستقبال والامكانيات الكبيرة التي تم توفيرها للفرق المشاركة.