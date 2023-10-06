شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو رجل مباراة الاتحاد السكندرى والجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري جائزة رجل مباراة فريقه أمام الجونة عقب اختيار ربطة الأندية المصرية المحترفة بعد التألق بشكل قوى وتسجيله هدفين.

وتعادل فريق الاتحاد السكندرى مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى نايل".

أحرز الأهداف لفريق الجونة المغربى أحمد بلحاج هدفين فى الدقيقتين 13 و50، بينما جاء هدفا الاتحاد السكندرى عن طريق الأنجولى مابولولو فى الدقيقة 70 ، و الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق الاتحاد السكندرى للنقطة 4 والمركز السابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما ارتفع رصيد الجونة للنقطة 2 بالمركز الثالث عشر.