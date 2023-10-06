شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، التي أجريت اليوم فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التى تضم "شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني".

ويبدأ الأهلي مشواره فى المجموعات بمواجهة ميدياما الغانى فى القاهرة، ثم يسافر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ويستقبل بعدها شباب بلوزداد فى القاهرة.

أما الجولة الرابعة فتكون فى الجزائر مع شباب بلوزداد، ثم يسافر إلى غانا لمواجهة ميدياما على أن يكون الختام فى استاد القاهرة الدولي أمام يانج أفريكانز في شهر مارس 2024.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه فريق سانت جورج الاثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتى الذهاب والإياب بدور الـ32.