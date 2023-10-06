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مصر مع الإمارات وأمريكا وإيطاليا فى كأس العالم للكرة الشاطئية 2024

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت منذ قليل نتائج قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية فى دبي، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 15 وحتى 25 فبراير من العام المقبل. ووقع المنتخب الوطني مع المنتخب الإماراتي صاحب الأرض فى المجموعة الأولى مع كل  من إيطاليا وأمريكا.

 

فيما جاءت نتائج القرعة كالتالي..

 

المجموعة الرابعة: المنتخب العماني والبرازيل والبرتغال والمكسيك.

 

وضمت المجموعة الثانية:  منتخبات إسبانيا، وإيران، وتاهيتي، والأرجنتين.

 

أما المجموعة الثالثة فتضم كلا من: منتخب اليابان، والسنغال، وبيلاروسيا، وكولومبيا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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