شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مع الإمارات وأمريكا وإيطاليا فى كأس العالم للكرة الشاطئية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منذ قليل نتائج قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية فى دبي، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 15 وحتى 25 فبراير من العام المقبل. ووقع المنتخب الوطني مع المنتخب الإماراتي صاحب الأرض فى المجموعة الأولى مع كل من إيطاليا وأمريكا.

فيما جاءت نتائج القرعة كالتالي..

المجموعة الرابعة: المنتخب العماني والبرازيل والبرتغال والمكسيك.

وضمت المجموعة الثانية: منتخبات إسبانيا، وإيران، وتاهيتي، والأرجنتين.

أما المجموعة الثالثة فتضم كلا من: منتخب اليابان، والسنغال، وبيلاروسيا، وكولومبيا.