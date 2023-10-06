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خسارة سيدات يد الأهلى أمام بترو أتلتيكو فى بطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة  22/18 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

 

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى، وذلك بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 31/29 فى إطار دور ربع نهائى البطولة الأفريقية.

 

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالأهلى أمام نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 29/28 فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى الكونغو برازافيل.

 

ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل الفوز على  نظيره نزيكو الكاميروني  الأحد 33/31.

 

تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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