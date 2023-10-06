شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز قبل مواجهات دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التى أجريت مراسمها اليوم، عن وقوع ‏الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التى تضم شباب بلوزداد الجزائري، ويانج ‏أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.‏

وسبق للأهلي مواجهة شباب بلوزداد ويانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يلتق من قبل مع ميدياما.

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين فى دوري المجموعات بنسخة 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه بنفس النتيجة وأحرز الهدف إبراهيم سعيد.

بينما سبق وواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز في خمس جولات، التقى خلالها الفريقان في عشر مباريات، فاز الأهلي فى ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان فى ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف،

وجاءت نتائج هذه المواجهات على النحو التالي:

الجولة الأولى في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 1982، فاز الأهلي ذهابًا 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

الجولة الثانية في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 1988، تعادل الفريقان ذهابًا في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

الجولة الثالثة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2009، فاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.

الجولة الرابعة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.

الجولة الخامسة في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، أحرز هدف الأهلي عمرو جمال، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد.

ويبدأ الأهلي ضربة البداية أمام ميدياما الغاني بالقاهرة أحد يومي 24 أو 25 نوفمبر المقبل، ‏فيما يخرج لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا أحد يومي 1 أو 2 ديسمبر المقبل، ضمن ‏منافسات الجولة الثانية.‏

وفي منافسات الجولة الثالثة يستضيف الأهلي شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 8 أو 9 ‏ديسمبر المقبل.

وفي منافسات الجولة الرابعة يخرج الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 18 ‏أو 19 ديسمبر المقبل.

وفي الجولة الخامسة يلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا أحد يومي 23 أو 24 فبراير ‏من العام المقبل، أما الجولةالسادسة فيستضيف الأهلي يانج أفريكانز التنزاني أحد يومي 1 أو 2 ‏مارس المقبل.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق سانت جورج ‏الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.‏