شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البلدية يشكر الجماهير على دعم الفريق بمباراة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه المهندس مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، الشكر للجمهور الذي حضر لمساندة ودعم الفريق في مباراة زد التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وأشاد رئيس النادي بالدعم الذي قدمه الجمهور منذ انطلاقة المباراة والتشجيع المستمر الذي كان حافزا كبيرا للفريق في تحقيق نقطة خارج ملعب الفريق.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق، وسجل لفريق بلدية المحلة النيجيري فيبو وحسام أشرف وعبد الرحمن سمانة من ركلة جزاء وشهدت المباراة كارت أحمر للاعب البلدية ماجد هاني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق زد للنقطة السابعة محتلا المركز الأول مؤقتا فى ترتيب جدول دورى نايل، بينما جاء فريق بلدية المحلة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط.