"بيجامات كستور".. غزل المحلة يحتفي بنصر أكتوبر والجمهور يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

احتفى نادي غزل المحلة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بصورة أسرى إسرائيليين يرتدون بيجامات كستور، وذلك عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت الصورة بتعليق: "مش بس بنقدم كورة حلوة، لا كمان بنقدم بيجامات كستور تتحمل عصـور"، وعلق الجمهور، حيث كتب أحدهم: "أحلى جول ملعوب في تاريخ عزل المحلة"، وعلق آخر: "فوطة و بشكير وبيجامة، لعبك يا محلة حكاية"، وأضاف آخر تعليقا: " غزل المحل غزل تاريخ مصر بحروف من نور".

يذكر أن الرئيس الراحل أنور السادات قرر أن يرتدي الأسرى الإسرائيليين البيجامات الكستور، بعد نصر أكتوبر 1973.