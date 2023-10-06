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"بيجامات كستور".. غزل المحلة يحتفي بنصر أكتوبر والجمهور يعلق (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:
احتفى نادي غزل المحلة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بصورة أسرى إسرائيليين يرتدون بيجامات كستور، وذلك عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
نشرت الصورة بتعليق: "مش بس بنقدم كورة حلوة، لا كمان بنقدم بيجامات كستور تتحمل عصـور"، وعلق الجمهور، حيث كتب أحدهم: "أحلى جول ملعوب في تاريخ عزل المحلة"، وعلق آخر: "فوطة و بشكير وبيجامة، لعبك يا محلة حكاية"، وأضاف آخر تعليقا: " غزل المحل غزل تاريخ مصر بحروف من نور".
يذكر أن الرئيس الراحل أنور السادات قرر أن يرتدي الأسرى الإسرائيليين البيجامات الكستور، بعد نصر أكتوبر 1973.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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