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ديربي جدة.. تشكيل مباراة الاتحاد والأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اتحاد جدة نظيره الأهلي السعودي، اليوم في التاسعة مساءاً، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري السعودي للمحترفين "روشن".
أعلن نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد تشكيل الفريق كالآتي:
حراسة المرمى، جروهي
خط الدفاع، العليان - كادش - فيليبي - بامسعود
خط الوسط، كانتي - فابينيو
خط الهجوم، كورنادو - حمدالله - بنزيما - رومارينيو
فيما جاء تشكيل أهلي جدة كالآتي:
حراسة المرمى، ميندي
خط الدفاع، مجرشي - إيبانيز - هندي - العمار
خط الوسط، كيسي - المجد - فيجا
خط الهجوم، محرز - فيرمينيو - البريكان

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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