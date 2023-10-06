ديربي جدة.. تشكيل مباراة الاتحاد والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اتحاد جدة نظيره الأهلي السعودي، اليوم في التاسعة مساءاً، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري السعودي للمحترفين "روشن".
أعلن نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد تشكيل الفريق كالآتي:
حراسة المرمى، جروهي
خط الدفاع، العليان - كادش - فيليبي - بامسعود
خط الوسط، كانتي - فابينيو
خط الهجوم، كورنادو - حمدالله - بنزيما - رومارينيو
فيما جاء تشكيل أهلي جدة كالآتي:
حراسة المرمى، ميندي
خط الدفاع، مجرشي - إيبانيز - هندي - العمار
خط الوسط، كيسي - المجد - فيجا
خط الهجوم، محرز - فيرمينيو - البريكان