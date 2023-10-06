فانتازي.. هل سون أفضل من هالاند "كقائد" في الجولة الثامنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يناقش كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي إمكانية تعيين سون كقائد للفريق والإستفادة من المغامرة ضد أصحاب إيرلينج هالاند.

وتوفر الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل فرصة هذا الموسم حتى الآن لمدربي فانتازي الذين يتطلعون إلى التقدم في تصنيف الدوريات الخاصة بهم، عن طريق تعيين سون هيونج مين قائدا للفريق أمام ملايين من المدربين الذي يعطون هالاند شارة القيادة في كل جولة.

ويلاقي سون هيونج مين لاعب توتنهام (9.4 مليون جنيه إسترليني) فريق لوتون تاون الصاعد حديثا، غدا السبت، بينما يزور هالاند لاعب مانشستر سيتي (14.1 مليون جنيه إسترليني) منافسه على اللقب أرسنال.

فمنذ بداية الموسم الجاري وحتى الآن هالاند هو اللاعب الأكثر ملكية في فانتازي الدوري الإنجليزي، بنسبة ملكية تخطت 90%، وهذا يؤكد أنه سيتم تعيينه قائدا للفريق من قبل الكثير من مدربي فانتازي بالجولة المقبلة، مما يسمح لكل مدرب يمتلك سون الاستفادة منه بعد تغيير مركزه.

وحقق الجناح الكوري الجنوبي الكثير من النقاط منذ تغيير مركزه من الجناح الأيسر إلى المهاجم الصريح في الجولة الرابعة، ليسجل ست أهداف ويحقق 43 نقطة خلال تلك الفترة، أكثر من أي لاعب في فانتازي، كما شارك هالاند في 6 أهداف (سجل 5 وصنع هدف) ليحقق 34 نقطة.

ومنذ تغيير مركز سون، تفوق هالاند عليه مرة واحدة فقط خلال أربع جولات، وتفوق الكوري الجنوبي علي النرويجي بـ 21 نقطة مقابل ثماني نقاط في آخر مباراتين.

وتُظهر إحصائيات الدوري الإنجليزي التحسن الكبير في تهديد سون على مرمى الخصم بعد أن فشل في التسجيل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى.

وجاءت جميع فرصه وأهدافه الستة في الفترة من الجولة الرابعة حتى السابعة، حيث سدد سون تسعًا من تسديداته العشر على المرمى هذا الموسم، بدءًا من الأسبوع الرابع وما بعده.

وسجل فريق بوستيكوجلو 11 هدفًا من أصل 17 هدفًا في المباريات خارج أرضه، حيث حقق سون 34 نقطة في رحلتين خارج أرضه خلال مشاركته في مركز المهاجم.

وعلى الجانب الآخر، بدأ هالاند الموسم بتحقيق 13 نقطة خارج أرضه أمام بيرنلي، و12 نقطة فقط في المباريات التي تلتها خارج ملعبه أمام وست هام وشيفيلد وولفرهامبتون.

في النهاية، هالاند أكثر لاعب يمكنه معاقبة من لا يضعه قائدا للفريق بسبب نسبة ملكيته الكبيرة التي تخطت 90%.

ومع ذلك، أثبت سون أنه منافس قوي لهالاند في الآونة الأخيرة، ولديه مباراة مصنفة "سهلة" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، ضد فريق لوتون الذي لم يحافظ على نظافة شباكه هذا الموسم.