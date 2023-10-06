فانتازي.. أرتيتا يكشف موقف ثنائي الفريق من مواجهة مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي، آخر تطورات إصابة بوكايو ساكا وتوماس بارتي.

وقال ميكيل عن إصابة ساكا: "إنه في مرحلة "الكفاح"، دعونا نرى كيف ستجري الأمور من الآن حتى يوم الأحد، كان يجب علي استبداله يوم الأربعاء وهذا أمر ليس بجيد على الإطلاق، وهذا كل شيء أعرفة".

وعن توماس بارتي، أضاف: "توماس يتعافى سريعا وأكثر من المتوقع وهذا أمر عظيم، أردنا أن يشارك مع الفريق ضد لانس، لكنه سيكون متاحا ضد مانشستر سيتي يوم الأحد".

ويلاقي أرسنال نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل، على ملعب الإمارات.