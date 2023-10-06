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فانتازي.. كلوب يكشف آخر تطورات إصابة ألكانتارا وجاكبو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث يورجن كلوب مدرب فريق في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برايتون، عن تطورات إصابة كودي جاكبو وتياجو ألكانتارا.

وقال يورجن كلوب عن كودي جاكبو: "لديه فرصة جيدة من أجل العوة بعد التوقف الدولي، تخلص من الدعامة ويمشي بشكل جيد الآن".

وعن إصابة تياجو ألكانتارا، أكد: "تعرض لتضاعفات في فترة إعادة التأهيل، التضاعفات ليست خطيرة لكنها كافية لغيابه مرة آخرى عن الملاعب".

واختتم كلوب: "التضاعفات لم تسفر عن نفس الإصابة ولكنها متشابهة، أنه أمر مزعج، وهكذا يكون الأمر بعد إصابات طويلة الأمد".

ويحل ليفربول ضيفًا على فريق برايتون ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الممتاز، يوم الأحد المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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