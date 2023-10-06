"من بينهم صلاح".. خبير فانتازي يختار أفضل 15 لاعبا بعد تفعيل "الوايلد كارد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

فعّل هاري دانييلز خبير فانتازي الدوري الإنجليزي خاصية "الوايلد كارد" الخاصة به، واختار أفضل 15 لاعبا من وجهة نظره ووضح سبب اختياره لهم، كالتالي:

ألفونس آريولا (4.2 مليون جنيه إسترليني): "أول لاعب حصلت عليه من "الوايلد كارد" الخاص بي، حيث يتمتع فريق وست هام بمباريات جيدة بدءًا من الأسبوع العاشر من الدوري، وسعر الحارس مناسب جدًا".

مات تيرنر (4 مليون جنيه إسترليني): "يحتفظ تيرنر بمكانته كحارس مرمى نوتنجهام فورست الأساسي، أريده فقط أن يشارك أساسيًا خلال الجولتين المقبلتين قبل أن يبدأ آريولا مبارياته الجيدة".

ماتي كاش (4.9 مليون جنيه إسترليني): "شعرت أنه من الضروري تواجده في فريقي بعد تفعيل الخاصية، بسبب تألقه منذ بداية الموسم وسعره الجيد جدا".

أودوجي (4.8 مليون جنيه إسترليني): "مباريات توتنهام جيدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وأداء أودوجي في خط الدفاع جيد جدا، مع خروجه بشباك نظيفة والمشاركة بالأهداف أيضا".

دان بيرن (4.5 مليون جنيه إسترليني): "في الوقت الحالي ليس لدي المال من أجل كيران تريبير (6.8 مليون جنيه إسترليني)، على الرغم من أنني أرغب في شرائه، ومع زيادة سعر سفين بوتمان (4.7 مليون جنيه إسترليني) وارتفاع سعر فابيان شار (5.1 مليون جنيه إسترليني)، فإن بيرن هو المدافع المفضل لدي في نيوكاسل".

لامبتي (3.9 مليون جنيه إسترليني): "مع التأكد من غياب بيرفيس إستوبينان (5.3 مليون جنيه إسترليني) لمدة شهر تقريبًا، فإن هذا يعني مشاركة لامبتي في مركز الظهير الأيسر لبرايتون، وبسعر 3.9 مليون جنيه إسترليني فقط".

تشارلي تايلور (3.9 مليون جنيه إسترليني): "المدافع ذو السعر المنخفض المفضل بالنسبة لي، حيث يلعب بصفة مستمرة في مركز الظهير الأيسر لبيرنلي".

محمد صلاح (12.6 مليون جنيه إسترليني): "حان الوقت أخيرًا لشراء صلاح وامتلاك أحد أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز ثباتًا في المستوى، بالإضافة لمبارياته الجيدة المقبلة".

سون هيونج مين (9.4 مليون جنيه إسترليني): "يشارك سون في الفترة الآخيرة كمهاجم مع توتنهام، لذلك هو اختيار ممتاز".

جيمس ماديسون (8 مليون جنيه إسترليني): "يجب امتلاك بعض من لاعبي خط وسط توتنهام على المدى القصير، بسبب مبارياتهم الجيدة، والصعبة بالنسبة لأرسنال، لذلك أخطط للحصول على كل من ماديسون وسون الآن ثم العودة إلى بوكايو ساكا (8.6 مليون جنيه إسترليني) إما في الأسبوع العاشر أو الثاني عشر".

موسى ديابي (6.7 مليون جنيه إسترليني): "يشارك موسى في مركز المهاجم مع أستون فيلا بجانب أولي واتكينز (8 مليون جنيه إسترليني) ويبدو اختيارًا ذو قيمة كبيرة، بشرط أن يتعافى من الإصابة، وإذا تم استبعاد ديابي من الجولة الثامنة، فسأختار اللاعب المتألق جارود بوين (7.3 مليون جنيه إسترليني) بدلا منه".

جيمس وارد براوس (6.3 مليون جنيه إسترليني): "يعجبني مستوى وارد براوس كثيرًا حتى الآن، والجولة التاسعة سيعقبها سلسلة من المباريات الرائعة بالنسبة لوست هام يونايتد، بجانب براعته في الركلات الثابتة".

إيرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني): "على الرغم من فشل هالاند في التسجيل بالجولة الأخيرة ومع بعض المباريات الصعبة المقبلة، إلا أنه يستطيع تسجيل هدف على الأقل ضد أي فريق بالدوري".

أولي واتكينز (8 مليون جنيه إسترليني): "سعر اللاعب الجيد وتألقه في فانتازي هو الذي ابحث عنه أثناء تفعيلي خاصية "الوايلد كارد"، وهذا ما يتمتع به واتكينز".

كاميرون آرتشر (4.5 مليون جنيه إسترليني): "حصلت على آرتشر بسبب مشاركته بشكل أساسي منذ انتقاله إلى شيفيلد، لكنني سأضعه على دكة البدلاء لحين الحاجة إليه"