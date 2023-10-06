شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تكثف استعداداتها لمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمعرض "تراثنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية لتنمية الشباب- إدارة الفتاة والمرأة، للمشاركة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي تستمر فعالياته للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

بمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمحافظات (الشرقية - الإسكندرية - سوهاج - الغربية - القاهرة)، تشارك الوزارة بمخرجات منتجات الفتيات والسيدات التي يتم تنفيذها داخل الورش التي تقام بمراكز الشباب، منها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف، الإكسسوارات والأركت" وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة للجميع.

تأتى المشاركة بمعرض "تراثنا" تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والدعم المستمر للمرأة المصرية وعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، وتوفير كل أوجه الدعم لتلك الحرف لمساعدتهن على تطوير منتجاتهن للوصول بها إلى السوق العالمية.