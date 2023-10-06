شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تنفذ مشروع سفينة النيل للشباب العربى فى نسختها الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنفذ وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مشروع سفينة النيل للشباب العربي فى نسختها الرابعة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

يُشارك فى فعاليات السفينة هذا العام (120) شابا وفتاة من عدد (15) دولة عربية متمثلة فى (الأردن - الإمارات - تونس - الجزائر - جيبوتي - السعودية - الصومال - سلطنة عمان - العراق - فلسطين - لبنان - ليبيا - مصر - موريتانيا - اليمن).

تُناقش فعاليات السفينة موضوعات، الأمن الغذائي ومستقبل الشعوب العربية بالتعاون مع جامعة زويل ومنظمة الفاو، التطوع الابتكاري بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع.

وتستمر الفعاليات من 7 - 18 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التطوع الابتكاري والأمن الغذائي بين الشباب العربي، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والعربي وتوحيد الآراء حول القضايا العربية المشتركة مع وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين شباب مصر وشباب جميع الدول العربية.

كما يتضمن البرنامج جلسات حوارية وورش عمل في مجالات (الأمن الغذائي ومستقبل الشعوب العربية - التطوع الابتكاري) إلى جانب زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظات التي تقع على ضفاف النيل.