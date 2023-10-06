شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: مجموعة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية قوية وطموحنا هذا الموسم مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء ميهوب، مدير الكرة بفريق مودرن فيوتشر، على قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.

وأوقعت القرعة فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الهلال الليبي وسوبر سبور الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال علاء ميهوب، في تصريحات للمركز الإعلامي للفريق: مجموعة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية قوية، ونحترم كل الأندية ولكن طموحنا هذا الموسم مختلف.

وأضاف: طموحنا ليس الوصول لدور المجموعات والتمثيل المشرف، طموحنا أكبر بكثير من ذلك، ولا نتحدث من فراغ، نمتلك إدارة جيدة وجهازا فنيا ولاعبين على أعلى مستوى.

وتابع: نحترم أي منافس ولكن نحن مودرن فيوتشر، وطموحنا أن نصل لأبعد نقطة بالبطولة.

وأردف: وجودنا في البطولة الموسم الماضي يحتم علينا أن نظهر بشكل أقوى هذه المرة والوصول لمراكز أكبر.

وأتم: نغلق ملف الكونفدرالية الآن، لدينا مواجهات مهمة بالدوري، تركيزنا حاليا عليها فقط.