شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يبحث استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر عالمى لجراحة عظام الكتف والمرفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور باسم فليجة المهداوي، أستاذ جراحة الكتف بالمنظار في ألمانيا ومؤسس الجمعية الألمانية لجراحة الكتف والمرفق، لبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف والمرفق لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لهذا المؤتمر العالمي لجراحة الكتف فرصة مهمة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية والطب في أفريقيا والعالم، ويعمل على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتجارب بين الأطباء المصريين والأطباء الأجانب المشاركين، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر وتطوير القدرات الطبية المحلية في مجال جراحة الكتف.

وأشار "صبحي" إلى أن هذه المؤتمرات تعد من آليات الدولة لتعزيز السياحة الطبية وسياحة المؤتمرات العلمية، والتي تعكس جهود الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز قطاع الرياضة وتطوير التجهيزات الطبية والرعاية الصحية وتطوير القدرات الطبية في مصر، مما يعزز مكانتها كوجهة مرموقة للفعاليات والمؤتمرات العلمية العالمية.

ويُعقد المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف والمرفق كل ثلاث سنوات في إحدى مدن العالم، بحضور كل أخصائيي هذا المجال من كل أنحاء العالم، وتصبح الدولة المضيفة هي المركز العالمي لإدارة شئون جراحة الكتف والمرفق وإصابات الملاعب وتأهيل المرضى والرياضيين في العالم لمدة ثلاث سنوات.

ومن المتوقع حضور 4 آلاف عالم ومتخصص في هذا المجال.