شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. الحارس محمد "شيكا" رجل مباراة فاركو وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد سعيد "شيكا"، حارس مرمى فريق فاركو، جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا، عقب اختياره من قِبَل رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد التألق في المباراة.

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بين فاركو وسيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).

وأحرز أهداف فريق سيراميكا كل من: النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 10، والجزائرى أحمد القندوسى في الدقيقة 19، بينما جاء هدفا فريق فاركو عن طريق وليد على فى الدقيقة 41، والسودانى سيف تيرى في الدقيقة 44.