شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق ثابت البطل يفوز على حسن الشاذلى بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق ثابت البطل الذى يقوده سارة حسنين، على فريق حسن الشاذلى بركلات الترجيح 3 /1 ، فى المباراة التى جمعت بينهما فى منافسات برنامج "كابيتانو مصر".

واختار أحمد مصطفى زيزو، اللاعب عبد الرحمن علاء كأفضل لاعب فى المباراة وأعطاه الشارة الذهبية بعد المجهود الكبير الذى قدمه خلال المباراة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.