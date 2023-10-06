شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. زيزو: لعبت ليبرو 3 سنوات وهذا سبب فى تطوير مهامى الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مصطفى، زيزو لاعب نادى الزمالك، أنه لعب 3 سنوات فى مركز "الليبرو" بناء على طلب من مدربه الذى رأى أنه يحتاجه فى هذا المركز خلال مشواره فى البرتغال.

وقال أحمد مصطفى زيزو، خلال تواجده فى برنامج "كابيتانو مصر": "لعبت فى مركز الليبرو 3 مواسم بناء على طلب أحد المدربين، واستفدت من هذه الفترة فى تطوير الجانب الدفاعى لدي وأصبحت أجيد المهام الدفاعية".

وأضاف زيزو حديثه: على اللاعبين تنفيذ ما يطلبه المدرب، فالمدرب قد تكون له رؤية تغير من مسيرتك للأفضل، ولعبت فى 8 مراكز فى الملعب".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.