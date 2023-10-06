شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. زيزو: "العارضة" سوء توفيق.. والبطولات المجمعة لعبة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادى الزمالك، أن هناك سوء توفيق يلازمه خلال التسديدات التى يقوم بها فى مباريات القمة أمام الأهلى، والبطولات المجمعة لعبة المصريين.

وقال أحمد مصطفى زيزو، خلال تواجده فى برنامج "كابيتانو مصر": "أندية مصر والمنتخب فى البطولات المجمعة بتكون فيها روح كبيرة وبيكون قلبنا على بعض، وبدأنا بشكل كارثى أمام نيجيريا، ثم تمالكنا أنفسنا وقدمنا أفضل مستوى".

وأضاف: "الأهلى والزمالك ممكن يبدأوا البطولات بشكل مش كويس ولكن عندما يتأهلون من المجموعات يصلون إلى النهائى وكذلك منتخب مصر".

وتابع زيزو: "بنتى تميمة حظى وهى المسئولة عن تجهيز لبسى والساعة قبل أى معسكر، ولو لم ألبس ما قالت عليه بيكون ماتش كارثى بالنسبة لى فلذلك ألبس ما تجهزه لى".

وعن العارضة، قال زيزو: التسديد فى العارضة أمام الأهلى مش عارف إيه السبب، أقوم بالتسديد ولكن كل ما فى الأمر هو التوفيق، وخاصة فى مباريات الأهلى".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.