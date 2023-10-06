شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تعلن شروط الالتحاق بمسابقة "حكاية أمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، عن شروط الالتحاق بمسابقة "حكاية أمة"، التي تحمل شعار "نصر أكتوبر.. عـزيمة أمة.. ووحدة صف"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتأتي انطلاقة المسابقة تزامنًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2023 عاماً للشباب العربي واحتفالًا باليوبيل الذهبي للذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر.

وتهدف المسابقة إلى "رفع وعي الشباب العربي بالنصر المجيد، الذي جسد أسمى معاني الانتماء ووحدة الصف العربي، ورسخ القومية العربية في وجدان وعقول الشعوب العربية، واستحضار هذا التاريخ وهذه الروح التي جمعت العرب جميعاً على كلمة واحدة".

ويتباري بالمسابقة كافة أبناء الأمة العربية للتعبير عن هذا النصر المجيد والفريد بالعالم أجمع، من خلال التعبير بوسائل الإبداع المختلفة مثل (الرسم، الشعر، الغناء، القصة القصيرة، السرد التاريخي، الأبحاث التاريخية، المقال، الأفلام الوثائقية، أفلام الفيديو، المقال، وغيرها من وسائل التعبير)

وحددت الوزارة موضوعات المسابقة:

أولًا • تجسيد التعبير بالتصوير أو الفيديو للحظات الحاسمة للمعركة وفرحة الانتصار.

ثانيًا • رصد التعبير بالبحث التاريخي للموقف العربي العظيم قبل وأثناء والمواقف العالمية للحرب والنصر.

ثالثًا • تأليف التعبير بالشعر والغناء لروح الوحدة العربية قبل وأثناء وبعد الحرب.

رابعًا • تجسيد التعبير بالرسم للعبور واقتحام خط برليف وقوة القتال للجندي المصري.

خامسًا • توثيق التعبير بالمقال والقصة القصيرة للنشر الإعلامي والتحليلات العسكرية أثناء الحرب وبعد النصر.

والالتحاق بالمسابقة من خلال المعايير التالية :

1 • أن يكون المتسابق عربي الجنسية.

2 • المرحلة العمرية من 25 لــ 60 عاما.

3 • ألا يزيد التعبير المقروء عن خمس صفحات.

4 • ألا يزيد التعبير المرئي للفيديوهات على دقيقتين.

5 • ألا يزيد التعبير المصور عن 6 صور وأن يكون واضح المعالم.

6 • ألا يزيد التعبير الشعري عن صفحة واحدة.

7 • في حالة فوز التعبير بالغناء ستتم مشاركته بالحفل الختامي.

8 • "أين كنت وقت الانتصار؟" مشاركة تتيحها المسابقة للمراحل العمرية التي أتيحت لها معاصرة وقت إعلان النصر في 6 أكتوبر 1973 بالمشاركة بفيديو مدته دقيقة، يصف به المشهد العربي وشعوره وقت إعلان الانتصار، ويتيح هذا الفيديو دعوة المشارك لحضور الاحتفال وعرض أفضل الفيديوهات بالحفل الختامي.

9 • آخر موعد لاستلام أعمال المشاركين عبر البريد الرسمي للمسابقة يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 .

•• وتختتم المسابقة باحتفالية كبيرة لتكريم الفائزين والشخصيات المؤثرة من كل الدول العربية .