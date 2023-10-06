شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات اليوم الثانى لبطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أُجريت اليوم منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية للأندية المفتوحة للتايكوندو للناشئين والشباب على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، خلال الفترة من 5 وحتى 14 أكتوبر الجاري.

وشهدت البطولة اليوم إقامة منافسات 10 أوزان مختلفة بواقع 5 أوزان على صعيد البنين، ومثلهم على صعيد البنات والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق المختلفة.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

تحت 168 بنين:

المركز الأول: عبدالله أنس

المركز الثاني: علي عيسى

المركز الثالث : أدهم أحمد

المركز الثالث مكرر: لؤي عمر

تحت -172سم بنين:

المركز الأول: محمد علقم

المركز الثاني: أحمد أيمن

المركز الثالث: يحيى هيثم

المركز الثالث مكرر: يوسف الشمار

تحت 176سم بنين:

المركز الأول: محمد الرفاعي

المركز الثاني: سيد محمد

المركز الثالث: يحيى مصطفى-

المركز الثالث مكرر: عبدالرحمن راشد

تحت 180سم بنين:

المركز الأول: البراء محمد

المركز الثاني: ميرمول محمد

المركز الثالث: مصطفى محمود

المركز الثالث مكرر: يوسف عادل

فوق 180سم بنين:

المركز الأول: عبدالرحمن كرم

المركز الثاني: عمار عثمان

تحت 164 بنات:

المركز الأول: ملك أسامة

المركز الثاني : ليان ياسر

المركز الثالث : مريم وليد

المركز الثالث مكرر : رقية مجدى

تحت 168سم بنات:

المركز الأول: رنا إبراهيم

المركز الثاني: نسمه أحمد

المركز الثالث: ريماس تميم

المركز الثالث مكرر: شهد وائل

تحت 172 سم بنات:

المركز الأول: ريتاج خالد

المركز الثاني: أميرة عزمي

المركز الثالث: رزان أحمد

المركز الثالث مكرر: جودي أحمد

تحت 176 سم بنات

المركز الأول: مريم محمد

المركز الثاني: هنا خالد

المركز الثالث: هالة هاني

المركز الثالث مكرر: فيروز حسام

فوق 176 سم بنات

المركز الأول: سلمى عبد المجيد

المركز الثاني: جاسمين عاصم

المركز الثالث: منال أسامة

وبذلك يكون الترتيب النهائي للفرق بمنافسات الناشئين على النحو التالي:

ترتيب البنين:

المركز الأول: نادي الفجيرة الإماراتي (2 ذهبية)

المركز الثاني: فالكون الأردني (ميدالية ذهبية - 2 فضية - ميدالية برونزية)

المركز الثالث: نادي باور الأردني (ميدالية ذهبية- ميدالية فضية)

المركز الثالث مكرر: الفريق القومي الجزائري (ميدالية ذهبية - ميدالية فضية)

ترتيب البنات:

المركز الأول: المشروع القومي للموهبة (3 ذهبيات - ميدالية فضية - 2 برونزية)

المركز الثاني: صيد القطامية (2 ذهبية - ميدالية فضية)

المركز الثالث: النادي الأوليمبي (2 ذهبية)

وتقام بطولة الأندية العربية المفتوحة بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين لـ135 ناديا من 10 دول عربية، حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعبا ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعبا ولاعبة.

شهدت منافسات اليوم حضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي، والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري، والمهندس محمد عجيزة والمحاسب حازم قنديل والمهندس مصطفى تعلب، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو.

وأشادت البعثات المشاركة بحسن التنظيم والاستقبال والإمكانيات الكبيرة التي تم توفيرها للفرق المشاركة.