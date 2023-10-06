شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقسو على سيب العمانى بنتيجة 101/53 فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سلة الاتحاد السكندري على نظيره سيب العمانى بنتيجة 101/53، فى منافسات البطولة العربية التى تقام فى قطر وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

وتغلب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره دينامو اللبنانى بنتيجة 89/96، ومن قبلها الفوز على الاتحاد الجزائرى 89-53.

ويقع الاتحاد السكندرى في المجموعة الثانية بجوار أندية السيب العمانى، الأهلى القطرى، دينامو اللبناني، اتحاد الجزائر.

وتضم القائمة 14 لاعبًا هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، حيث يبدأ الاتحاد السكندرى مبارياته فى البطولة غدًا، بمواجهة اتحاد الجزائر.

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.