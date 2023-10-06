شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات الحالة الطبية لصلاح محسن ونيدفيد وخالد عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، فى تصريحات له، إن الحالة الطبية للثنائي المصاب كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبي الفريق في تحسن مستمر.

وأوضح طبيب الفريق أن الثنائي يؤدي حاليا مرحلة جديدة من التأهيل، للتخلص من الإصابة وفق الجدول التدريبي المحدد لكل منهما.

وأشار جاب الله إلى أن الثنائي في تطور مستمر للحالة الطبية والبدنية، وهي مؤشرات جيدة في إطار تجهيزهما للعودة للتدريبات الجماعية.

وأكد جاب الله أن خالد عبد الفتاح لاعب ‏الفريق جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية وفقًا لرؤية للجهاز ‏الفني.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن خالد عبد الفتاح أجرى أشعة جديدة خلال الساعات الماضية، أكدت ‏تعافيه بشكل تام من إصابة بالكتف التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ بداية ‏الموسم.‏

وأشار جاب الله إلى أن عبد الفتاح تواجد في التدريبات الجماعية في الفترة الماضية ولكن ‏بشكل تحفظي، وتم تأجيل قرار مشاركته في المباريات الرسمية للاطمئنان بشكل أكبر على ‏جاهزيته بشكل تام، وهو ما أكدته نتائج الأشعة الجديدة التي أجراها مؤخرًا.‏

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها ‏مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، ‏وبحضور خالد بيبو، مدير الكرة، للاطلاع على المستجدات الطبية اللاعبين الذين تعرضوا ‏للإصابة خلال الفترة الماضية.‏