شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دوري نايل.

ويقود محمد معروف مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ويعاونه كل من: محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وسامي هلهل حكم مساعد ثان، وأحمد ناصر حكمًا رابعًا.

فيما يقود محمود عاشور، غرفة تقنية الفيديو (فار)، ويعاونه أحمد توفيق طلب حكم مساعد.

ويلاقي نادي الزمالك، نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة من مساء الغد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دوري نايل.