شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلى غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دوري نايل.
ويقود محمد معروف مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ويعاونه كل من: محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وسامي هلهل حكم مساعد ثان، وأحمد ناصر حكمًا رابعًا.
فيما يقود محمود عاشور، غرفة تقنية الفيديو (فار)، ويعاونه أحمد توفيق طلب حكم مساعد.
ويلاقي نادي الزمالك، نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة من مساء الغد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دوري نايل.
ولم يعرف فريق الزمالك طعم الانتصار فى بطولة الدوري المصري بعد مرور جولتين من المسابقة، حيث فرض الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل.
وفى الجولة الثانية للمسابقة فقد الزمالك نقطتين أمام المقاولون بعد التعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، فتقدم يوسف أوباما للفارس الأبيض، قبل أن يتعادل أحمد علاء لذئاب الجبل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
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