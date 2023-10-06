شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تنظم مسيرات توعية من خلال برنامج "ريحانة" فى شمال سيناء ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة"، بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وتتضمن سلسلة الفعاليات التي تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، تنظيم مسيرات لفتيات "ريحانة"، لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج، على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى أكتوبر المجيدة.

وبدأت الفعاليات بقيام فتيات "ريحانة" بمحافظة شمال سيناء بحملت فتيات لافتات التوعية بالبرنامج خلال مشاركتهن في مسيرات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والقيادات الشعبية، وبمشاركة فريق "كيدز شو".

وفي نفس السياق انطلقت مسيرات توعية ببرنامج "ريحانة" بمحافظة مطروح.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات، وتأثيرهن في شتى المجالات.