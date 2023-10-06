شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد "زيزو" للاعبى كابيتانو مصر: لا بد من بذل الجهد المضاعف لتحقيق أحلامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك، رسالة إلى لاعبى فريق ثابت البطل ببرنامج كابيتانو مصر، قائلا: "لا بد من بذل مجهود زيادة في التدريبات والمباريات لتحقيق حلمك والظهور بشكل مختلف وقوى".

وقال أحمد سيد "زيزو": "عن أحراز الأهداف بطريقة قوية تاتى من التمرين، حيث أقوم بالتمرين على التسديد يوميا عقب التمرين الأساسى".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.