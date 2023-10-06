جدول ترتيب مسابقة دورى نايل .. سموحة يتصدر مؤقتا

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق سموحة بشكل مؤقت جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل) عقب إقامة اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الثالثة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره الجونة والتقى فاركو مع سيراميكا.

دورى نايل.. التعادل الإيجابى يحسم مباراة فاركو وسيراميكا "فيديو"

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بين فاركو وسيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).

مابولولو يتعادل للاتحاد السكندري مع الجونة 2-2 بهدف قاتل + 90 فى الدوري

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى نايل".

جدول ترتيب مسابقة دورى نايل