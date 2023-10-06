شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. التعادل الإيجابى يحسم مباراة فاركو وسيراميكا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بين فاركو وسيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).

بهذه النتيجة حصد فريق فاركو أول نقطة له من عمر مسابقة الدورى الممتاز (دورى نايل) محتلا المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة بينما سيراميكا بالمركز قبل الأخير بنفس رصيد النقاط.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق سيراميكا في الـ25 دقيقة الأولى والتقدم في النتيجة بهدفين، ثم عاد لاعبو فريق فاركو لبناء هجمات حتى تمكن من تعويض الهدفين، بينما فى الشوط الثانى حاول لاعبو تلك الفريقين خطف الثلاث نقاط ولكن جميعها باءت بالفشل.

وخاض فريق فاركو بقيادة المدرب البرتغالي برونو روماو بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا .

خط الدفاع: عبدالله بكرى ، محمود البدرى ، جابر كامل ، جيفرسون إنكادا .

خط الوسط: كينجسلي سوكاري ، أحمد فؤاد ، محمد فخرى ، وليد على .

الهجوم: عمرو جمال ، سيف تيرى .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق أجولا - محمد عنتر .

خط الهجوم: چون ايبوكا.