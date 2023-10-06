ناغلسمان يستدعي المخضرمين هوملس ومولر إلى تشكيلته الأولى مع ألمانيا

الرياص - اسماء السيد - برلين: استدعى المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان المخضرمين المتوجين بلقب مونديال 2014، المدافع ماتس هوملس والمهاجم توماس مولر، إلى أول تشكيلة له مع "دي مانشافت" التي ستخوض جولة في الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر.

وحمل هوملس ألوان ألمانيا آخر مرّة في 2021، فيما عاد مولر إلى التشكيلة في أيلول/سبتمبر في فترة المدرب السابق هانزي فليك، بدلاً من الشاب جمال موسيالا الغائب انذاك بسبب الاصابة.

واستدعي كيفن بيهرنس مهاجم أونيون برلين للمرّة الأولى بعمر الثانية والثلاثين، إلى جانب كريس فوهريش من شتوتغارت وروبرت أندريش من باير ليفركوزن.

لكن ناغلسمان، المقال من تدريب بايرن ميونيخ والمعيّن الشهر الماضي لتدريب بطلة العالم أربع مرات، لم يوجّه الدعوة للاعب وسط بوروسيا دورتموند إيمري دجان الذي كان أساسياً في عهد فليك المقال من منصبه أيضاً بسبب سوء النتائج، وزميله في الفريق قلب الدفاع نيكو شلوتربيك.

أعاد استدعاء لاعب وسط بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا، فيما يغيب المهاجم سيرج غنابري (بايرن) ومدافع لايبزيغ بنيامين هنريشس بسبب الاصابة.

وأقصيت ألمانيا من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، والأمر ذاته قبلها بأربع سنوات في روسيا، وتستعد لاستضافة كأس أوروبا الصيف المقبل.

قال ناغلسمان في بيان "نحن جهاز تدريبي جديد، ونريد مشاهدة أكبر كم من اللاعبين في المنتخب.. الهدف هو الاعتياد على بعضنا البعض بسرعة، لتطبيق الأفكار في الحصص التدريبية المقبلة".

وتلعب ألمانيا مع الولايات المتحدة في كونيكتيكيت في 14 تشرين الأول/أكتوبر والمكسيك في فيلادلفيا في 18 منه.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، أوليفر باومان (هوفنهايم) كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)، برند لينو (فولهام الإنكليزي)

الدفاع: روبن غوزنس (أونيون برلين)، ماتس هوملس (بوروسيا دورتموند)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكلاس زوله (بوروسيا دورتموند)، دافيد راوم (لايبزيغ)، ماليك تياو (ميلان الإيطالي)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن)، يوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، كريس فوهريش (شتوتغارت)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ)، باسكال غروس (برايتون الإنكليزي)، إيلكاي غوندوغان (برشلونة الإسباني)، يوناس هوفمان (باير ليفركوزن)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، لوروا سانيه (بايرن ميونيخ)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)