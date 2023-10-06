الامارات | الفروسية والجوجيتسو يرفعان حصيلة الإمارات إلى 16 ميدالية في «الآسياد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع منتخبا الفروسية والجوجيتسو رصيد الإمارات بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو إلى 16 ميدالية، حيث حصد أبطال الجوجيتسو فضية وبرونزيتين، بينما نال منتخب الفروسية فضية وبرونزية.

وجاء فوز الفروسية ضمن قفز الحواجز من خلال فضية عمر المرزوقي وبرونزية عبدالله المري على الترتيب، ليعزز المنتخب إنجازاته في المحفل الآسيوي عقب حصد برونزية الفرق في وقت سابق بالدورة.

من جهته، رفع الجوجيتسو حصاده إلى سبع ميداليات من خلال الميداليات الثلاث الجديدة، أمس، عن طريق البطلة أسماء الحوسني (ذهبية) وزن 52 كغم للسيدات، وشمسة العامري (برونزية) وزن 57 كغم للسيدات، ومهدي العولقي (برونزية) وزن 77 كغم للرجال. وارتفع حصاد الإمارات للمرة الأولى في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية إلى 16 ميدالية ملونة بزيادة ثلاث ميداليات عن النسخة الماضية في جاكرتا عام 2018، مع وجود فرصة لزيادة الغلة في ظل خوض منتخب الجوجيتسو منافسات اليوم التي ستشهد مشاركة العديد من الأبطال المرشحين لحصد الميداليات الملونة، مثل فيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي، وشما الكلباني، ومهرة محفوظ.

وتحققت ميداليات الإمارات حتى نهاية اليوم الثالث عشر في أربع رياضات هي: الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، بواقع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وثماني برونزيات، واحتلت الوفد الإماراتي المركز الرابع عربياً بجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية، والمركز الـ18 آسيوياً. وواصلت الصين، الدولة المضيفة، هيمنتها على جدول الميداليات بإجمالي 345 ميدالية، بواقع 183 ذهبية و103 فضيات و59 برونزية، واحتلت اليابان المركز الثاني بإجمالي 159 ميدالية، بواقع 44 ذهبية و55 فضية و60 برونزية، كما احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث بإجمالي 165 ميدالية، بواقع 36 ذهبية و47 فضية و82 برونزية.

عبدالله المري: وجدنا كل الدعم منذ بداية المعسكر

قال الفارس عبدالله المري، إن الميدالية البرونزية ثمرة الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب الوطني من قيادتنا الرشيدة، مضيفاً: «وجدنا كل الدعم منذ بداية المعسكر، ما كان له أثر إيجابي في نفوسنا، وتحفيزنا على انتزاع أحد المراكز المتقدمة في هذه الدورة التي تسبق أولمبياد باريس، وسنبذل المزيد من الجهود حتى نحقق نتائج أفضل في المستقبل».

وأكد المري، أن «مسابقة الفردي شهدت منافسات قوية وصعبة»، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بقدرة فرسان الإمارات على انتزاع الميداليات الملونة، خصوصاً أن خيول منتخبنا مميزة في القفز على الحواجز الأكثر ارتفاعاً.

الهاجري: دعم القيادة أوصل الفرسان إلى منصة التتويج

أشاد الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق الدكتور غانم الهاجري، بالنتائج المميزة التي حققها فرسان الإمارات لقفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية بحصولهم على ميداليتين (فضية وبرونزية) في مسابقة الفردي، إلى جانب «البرونزية» في الفرق، ليرتفع الحصاد إلى ثلاث ميداليات، وهو إنجاز غير مسبوق لفروسية الإمارات في هذه الألعاب، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة عامة، والفروسية على وجه الخصوص.

وقال: «كنا على ثقة تامة بأن يحقق المنتخب النجاح في هذه المشاركة الآسيوية، ونثمن جهود الفرسان والجهاز الفني على ما قاموا به من عمل مميز طوال الفترة الماضية، توجوه بإنجاز جديد أوصلهم إلى منصة التتويج في هذا المحفل القاري الذي جمع نخبة الفرسان من كل الدول الآسيوية».