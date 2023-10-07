شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما فى المجموعة الرابعة بالأبطال.

الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما فى المجموعة الرابعة بالأبطال

أسفرت قرعة دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

خالد بيبو: نحترم كل المنافسين.. والأهلى هدفه التتويج بدورى أبطال أفريقيا

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات له، إن ناديه يحترم جميع المنافسين في دور المجموعات ‏بدوري أبطال أفريقيا، بعد وقوع الفريق على رأس المجموعة الرابعة التي تضم فرق شباب ‏بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.‏

الأهلى يجرى قياسات طبية وبدنية للاطمئنان على السولية ومتولى