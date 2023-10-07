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أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما فى المجموعة الرابعة بالأبطال.

الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما فى المجموعة الرابعة بالأبطال

أسفرت قرعة دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما فى المجموعة الرابعة بالأبطال

خالد بيبو: نحترم كل المنافسين.. والأهلى هدفه التتويج بدورى أبطال أفريقيا

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات له، إن ناديه يحترم جميع المنافسين في دور المجموعات ‏بدوري أبطال أفريقيا، بعد وقوع الفريق على رأس المجموعة الرابعة التي تضم فرق شباب ‏بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.‏

 

خالد بيبو: نحترم كل المنافسين.. والأهلى هدفه التتويج بدورى أبطال أفريقيا

الأهلى يجرى قياسات طبية وبدنية للاطمئنان على السولية ومتولى

خضع عمرو السولية ومحمود متولي، ثنائي الأهلي، لفحص طبي وقياسات بدنية مختلفة، للاطمئنان على الحالة الطبية للثنائي.

 

الأهلى يجرى قياسات طبية وبدنية للاطمئنان على السولية ومتولى

كولر يستفسر من بيبو عن ترتيبات رحلة الأهلي إلى تنزانيا وموقف الدوليين

استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من خالد بيبو مدير الكرة عن ترتيبات وإجراءات السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا في الدوري الأفريقي لكرة القدم.

كولر يستفسر من بيبو عن ترتيبات رحلة الأهلي إلى تنزانيا وموقف الدوليين

 

الأهلى يكشف تطورات الحالة الطبية لصلاح محسن ونيدفيد وخالد عبد الفتاح

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، فى تصريحات له، إن الحالة الطبية للثنائي المصاب كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبي الفريق في تحسن مستمر.

 

الأهلى يكشف تطورات الحالة الطبية لصلاح محسن ونيدفيد وخالد عبد الفتاح

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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