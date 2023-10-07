شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يعقد ندوة لأعضاء الزمالك فى ملعب الشهيد يوسف محيى الدين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسين لبيب، المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، في الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر، ندوة لأعضاء الجمعية العمومية بملعب الشهيد يوسف محيي الدين، من أجل التحدث عن البرنامج الانتخابي للقائمة الموحدة.

حضر الندوة جميع أعضاء القائمة الموحدة لحسين لبيب، وحرص كل منهم على التحدث عن سيرته الذاتية، وخطته المقرر تنفيذها في المستقبل، مشيرين إلى أنه تم تقسيم ملفات الإدارة على المرشحين بالقائمة وفق خبرة كل منهم، ومؤكدين أن القائمة تضم كوادر إدارية على أعلى مستوى، وهدفهم جميعًا النهوض بالزمالك.

وحرص حسين لبيب، قبل بدء الندوة، على الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، بمناسبة الذكرى الـ50 لحرب السادس من أكتوبر.

وحضر الندوة من قائمة حسين لبيب كل من، حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة، وهشام نصر المرشح على مقعد النائب، وحسام المندوه المرشح على أمانة الصندوق، وعضوية فوق السن كل من: هانى شكرى، هانى برزى، أحمد سليمان، حسين السيد، عمرو أدهم، ومحمد طارق، وعضوية تحت السن كلاً من أحمد خالد حسانين، رامي نصوحي، نيرة الأحمر.