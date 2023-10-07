شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جورج: ثقتى بقائمة حسين لبيب دفعتنى للاعتذار عن استكمال انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله جورج سعد، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن ثقته في القائمة الموحدة بقيادة حسين لبيب، دفعته للانسحاب من سباق انتخابات النادي المقبلة، بعدما ترشح على مقعد العضوية فوق السن.

وقال عبد الله جورج، خلال ندوة قائمة حسين لبيب، إنه على ثقة كبيرة في جميع أفراد القائمة الموحدة، مشيرًا إلى أنه يعلم عدم امتلاكهم العصا السحرية التي ستغير كل شيء، لكنهم كوادر كبيرة تستطيع العمل والنجاح بدعم ومساندة الأعضاء.

وكان حسين لبيب قد عقد ندوة لأعضاء الزمالك فى ملعب الشهيد يوسف محيي الدين، من أجل التحدث عن البرنامج الانتخابي للقائمة الموحدة.