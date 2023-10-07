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عبد الله جورج: ثقتى بقائمة حسين لبيب دفعتنى للاعتذار عن استكمال انتخابات الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله جورج سعد، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن ثقته في القائمة الموحدة بقيادة حسين لبيب، دفعته للانسحاب من سباق انتخابات النادي المقبلة، بعدما ترشح على مقعد العضوية فوق السن.

 

وقال عبد الله جورج، خلال ندوة قائمة حسين لبيب، إنه على ثقة كبيرة في جميع أفراد القائمة الموحدة، مشيرًا إلى أنه يعلم عدم امتلاكهم العصا السحرية التي ستغير كل شيء، لكنهم كوادر كبيرة تستطيع العمل والنجاح بدعم ومساندة الأعضاء.

 

وكان حسين لبيب قد عقد ندوة لأعضاء الزمالك فى ملعب الشهيد يوسف محيي الدين، من أجل التحدث عن البرنامج الانتخابي للقائمة الموحدة.

 

حضر الندوة جميع أعضاء القائمة الموحدة لحسين لبيب، وحرص كل منهم على التحدث عن سيرته الذاتية، وخطته المقرر تنفيذها في المستقبل، مشيرين إلى أنه تم تقسيم ملفات الإدارة على المرشحين بالقائمة وفق خبرة كل منهم، ومؤكدين أن القائمة تضم كوادر إدارية على أعلى مستوى، وهدفهم جميعًا النهوض بالزمالك.

 

وحرص حسين لبيب، قبل بدء الندوة، على الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، بمناسبة الذكرى الـ50 لحرب السادس من أكتوبر.

 

وحضر الندوة من قائمة حسين لبيب كل من: حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة، وهشام نصر المرشح على مقعد النائب، وحسام المندوه المرشح على أمانة الصندوق، وعضوية فوق السن كل من: هانى شكرى، هانى برزى، أحمد سليمان، حسين السيد، عمرو أدهم، ومحمد طارق، وعضوية تحت السن كلاً من أحمد خالد حسانين، رامي نصوحي، نيرة الأحمر.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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