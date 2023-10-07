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جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى نايل .. مابولولو ينفرد

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القاهرة - سامية سيد - انفرد الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل) عقب إقامة اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 مباراتين، ضمن الجولة الثالثة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره الجونة والتقى فاركو مع سيراميكا.

دورى نايل.. التعادل الإيجابى يحسم مباراة فاركو وسيراميكا "فيديو"

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بين فاركو وسيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).

 

دورى نايل.. التعادل الإيجابى يحسم مباراة فاركو وسيراميكا

مابولولو يتعادل للاتحاد السكندري مع الجونة 2-2 بهدف قاتل + 90 فى الدوري

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى نايل".

مابولولو يتعادل للاتحاد السكندري مع الجونة 2-2 بهدف قاتل + 90 فى الدوري

 

 

جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى نايل

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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