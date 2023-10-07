شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى نايل .. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل) عقب إقامة اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 مباراتين، ضمن الجولة الثالثة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره الجونة والتقى فاركو مع سيراميكا.

دورى نايل.. التعادل الإيجابى يحسم مباراة فاركو وسيراميكا "فيديو"