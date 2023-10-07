شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين بيبو ولاعبى الأهلى للتحذير من "البطاقات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، من أجل التحدث معهم في مسألة "البطاقات المجانية"، وتحذيرهم من الحصول على بطاقات في مباريات الدوري أو أفريقيا.

ويرغب بيبو في إبعاد لاعبي الأهلي عن الاحتكاك مع الحكام أو الاعتراض على قراراتهم أو الخشونة في الملعب والاستجابة لاستفزازات المنافس؛ لأن ذلك قد يُكلّف الفريق الكثير من خلال حصول اللاعبين على بطاقات ملوّنة الأمر الذي يُعني غيابهم عن مباريات الفريق.

ويرى خالد بيبو أن الموسم ما زال في بدايته، ولا بد أن يلتزم اللاعبون بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق وعدم التعرض للبطاقات من جانب الحكام.

وبدأ الأهلي مساء أمس، الخميس، الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأحد المقبل في دوري نايل، بعد الفوز على إنبي بثلاثية نظيقة أمس الأول في نصف نهائي كأس مصر.

على صعيد متصل يتواصل غياب أكثر من لاعب فى الأهلى عن الفريق فى مباراة الإسماعيلى فى "دورى نايل"، حيث يتواصل غياب صلاح محسن ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وخالد عبد الفتاح، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد للإصابة، ومعهم محمود كهربا للإيقاف.