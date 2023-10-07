اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023، فى مقدمتها: الأهلى يجرى قياسات طبية وبدنية للاطمئنان على السولية ومتولى.

الأهلى يجرى قياسات طبية وبدنية للاطمئنان على السولية ومتولى

خضع عمرو السولية ومحمود متولي، ثنائي الأهلي، لفحص طبي وقياسات بدنية مختلفة، للاطمئنان على الحالة الطبية للثنائي.

 

الأهلى يجرى قياسات طبية وبدنية للاطمئنان على السولية ومتولى

الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما فى المجموعة الرابعة بالأبطال

أسفرت قرعة دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما فى المجموعة الرابعة بالأبطال

الزمالك فى المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع ساجرادا وأبو سليم وسوار الغينى

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

 

الزمالك فى المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع ساجرادا وأبو سليم وسوار الغينى

بيراميدز مع صن داونز ومازيمبي ونواذيبو الموريتاني فى مجموعات دوري الأبطال

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة موسم 2023-2024، عن وقوع فريق بيراميدز فى المجموعة الأولى بجانب كل من: نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكنغولي و صن داونز الجنوب أفريقي.

بيراميدز مع صن داونز ومازيمبي ونواذيبو الموريتاني فى مجموعات دوري الأبطال

فيوتشر فى المجموعة الأولى بالكونفدرالية مع اتحاد العاصمة الجزائري

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024، عن وقوع فيوتشر فى المجموعة الأولى، بجانب سوبر سبورت الجنوب أفريقى، والهلال الليبى، واتحاد العاصمة الجزائري.

 

فيوتشر فى المجموعة الأولى بالكونفدرالية مع اتحاد العاصمة الجزائري

مصر مع الإمارات وأمريكا وإيطاليا فى كأس العالم للكرة الشاطئية 2024

أعلنت منذ قليل نتائج قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية فى دبي، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 15 وحتى 25 فبراير من العام المقبل. ووقع المنتخب الوطني مع المنتخب الإماراتي صاحب الأرض فى المجموعة الأولى مع كل  من إيطاليا وأمريكا.

 

مصر مع الإمارات وأمريكا وإيطاليا فى كأس العالم للكرة الشاطئية 2024

 

عبد الواحد السيد: أرفض نغمة "مجموعة الزمالك سهلة" وهدفنا التأهل

 

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، رفضه فكرة تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى مجموعة سهلة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

عبد الواحد السيد: أرفض نغمة

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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