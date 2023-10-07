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أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما فى المجموعة الرابعة بالأبطال.

الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما فى المجموعة الرابعة بالأبطال

أسفرت قرعة دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما فى المجموعة الرابعة بالأبطال

الزمالك فى المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع ساجرادا وأبو سليم وسوار الغينى

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

 

الزمالك فى المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع ساجرادا وأبو سليم وسوار الغينى

بيراميدز مع صن داونز ومازيمبي ونواذيبو الموريتاني فى مجموعات دوري الأبطال

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة موسم 2023-2024، عن وقوع فريق بيراميدز فى المجموعة الأولى بجانب كل من: نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكنغولي و صن داونز الجنوب أفريقي.

بيراميدز مع صن داونز ومازيمبي ونواذيبو الموريتاني فى مجموعات دوري الأبطال

فيوتشر فى المجموعة الأولى بالكونفدرالية مع اتحاد العاصمة الجزائري

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024، عن وقوع فيوتشر فى المجموعة الأولى، بجانب سوبر سبورت الجنوب أفريقى، والهلال الليبى، واتحاد العاصمة الجزائري.

 

فيوتشر فى المجموعة الأولى بالكونفدرالية مع اتحاد العاصمة الجزائري

مصر مع الإمارات وأمريكا وإيطاليا فى كأس العالم للكرة الشاطئية 2024

أعلنت منذ قليل نتائج قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية فى دبي، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 15 وحتى 25 فبراير من العام المقبل، ووقع المنتخب الوطني مع المنتخب الإماراتي صاحب الأرض فى المجموعة الأولى مع كل من: إيطاليا وأمريكا.

 

مصر مع الإمارات وأمريكا وإيطاليا فى كأس العالم للكرة الشاطئية 2024

الأهلى يجرى قياسات طبية وبدنية للاطمئنان على السولية ومتولى

خضع عمرو السولية ومحمود متولي، ثنائي الأهلي، لفحص طبي وقياسات بدنية مختلفة، للاطمئنان على الحالة الطبية للثنائي.

 

الأهلى يجرى قياسات طبية وبدنية للاطمئنان على السولية ومتولى

 

كولر يستفسر من بيبو عن ترتيبات رحلة الأهلي إلى تنزانيا وموقف الدوليين

استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من خالد بيبو مدير الكرة عن ترتيبات وإجراءات السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا في الدوري الأفريقي لكرة القدم.

كولر يستفسر من بيبو عن ترتيبات رحلة الأهلي إلى تنزانيا وموقف الدوليين

 

عبد الواحد السيد: أرفض نغمة "مجموعة الزمالك سهلة" وهدفنا التأهل

 

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، رفضه فكرة تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى مجموعة سهلة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

عبد الواحد السيد: أرفض نغمة

مابولولو يتعادل للاتحاد السكندري مع الجونة 2-2 بهدف قاتل + 90 فى الدوري

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى نايل".

مابولولو يتعادل للاتحاد السكندري مع الجونة 2-2 بهدف قاتل + 90 فى الدوري

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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