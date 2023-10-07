شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: جمهور الزمالك الأفضل بمصر وأفريقيا ولم أفكر فى تغيير جهازى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، أن جمهور الزمالك هو الأفضل فى مصر وأفريقيا، وساند الفريق فى اللحظات العصيبة التى مرينا بها فى مباراة أرتا سولار.

وقال أوسوريو، فى لقاء حصري لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يقدمه إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2: "أى ناد فى العالم هو الجمهور، واللحظات العصيبة التى عشناها فى المباراة الماضية تخطيناها بفضل جمهور الزمالك الذى أعتبره الأحسن فى مصر وأفريقيا وبشكرهم وبشكر كل اللاعبين".

وأضاف مدرب الزمالك: "الجمهور له كل الحق فى انتقادنا، ولكن بعد المباراة وليس أثناء المباراة، الجماهير لا بد أن تكون مساندتهم خلال المباراة بدون شروط وتساعد الفريق على تحقيق الفوز ولا توجه انتقادات".

وعن جهازه، قال أوسوريو: "عمرى ما طلبت تغيير أى شخص فى الجهاز المساعد، سواء فى العلن أو الغرف المغلقة، وأتشاور مع الجهاز المعاون لكن فى النهاية القرار يرجع لى".

وأضاف: "عبد الواحد السيد أيقونة الزمالك، ووجوده مهم لنا جميعا مع مدحت عبد الهادى وعبد المنصف وأحمد مجدى، وكل واحد له دور مهم جدا فى الجهاز، والجميع يؤدى دوره على أكمل وجه".

وتابع أوسوريو: "حينما أتيت للزمالك صممت على أن يكون المعاونون من أبناء النادى لأنهم سيكونون أكثر دراية بعادات وتقاليد اللاعب المصرى أكثر منى وسيتعاملون بشكل أفضل معهم، وهم يعشقون الزمالك ويعملون كل ما فى وسهم علشان الزمالك".

وأردف: "أعمل منذ 6 أشهر فى الزمالك ولا يوجد لدى أى تفكير فى تغيير أى فرد فيه، ومش فاهم إيه لزوم الحديث عن ضم أشخاص آخرين للجهاز، ولم أفكرفى تغيير أى فرد فى الجهاز المعاون وأتعلم منهم وأعلمهم بعض الأشياء".

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته: "دكتور التغذية الجديد إضافة للفريق وللاعبين وعمل لكل لاعب برنامج تغذية خاص به وما يحتاجه".