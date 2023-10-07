أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الزمالك يفتتح مشواره فى الكونفدرالية 26 نوفمبر المقبل.

الزمالك يفتتح مشواره فى الكونفدرالية 26 نوفمبر المقبل

الزمالك فى المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع ساجرادا وأبو سليم وسوار الغينى

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، رفضه فكرة تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى مجموعة سهلة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عمرو أدهم: فكرنا يتمثل فى إدارة نادى الزمالك بطريقة اقتصادية

قال عمرو أدهم، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن فى قائمة حسين لبيب خلال الانتخابات المقبلة المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، إن فكر القائمة يتمثل فى إدارة النادى الأبيض بطريقة اقتصادية من أجل الاستفادة من جميع موارد النادى.