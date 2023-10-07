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أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الزمالك يفتتح مشواره فى الكونفدرالية 26 نوفمبر المقبل.

الزمالك يفتتح مشواره فى الكونفدرالية 26 نوفمبر المقبل

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

 

الزمالك يفتتح مشواره فى الكونفدرالية 26 نوفمبر المقبل

الزمالك فى المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع ساجرادا وأبو سليم وسوار الغينى

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

 

الزمالك فى المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع ساجرادا وأبو سليم وسوار الغينى

 

عبد الواحد السيد: أرفض نغمة "مجموعة الزمالك سهلة" وهدفنا التأهل

 

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، رفضه فكرة تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى مجموعة سهلة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

عبد الواحد السيد: أرفض نغمة

عمرو أدهم: فكرنا يتمثل فى إدارة نادى الزمالك بطريقة اقتصادية

قال عمرو أدهم، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن فى قائمة حسين لبيب خلال الانتخابات المقبلة المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، إن فكر القائمة يتمثل فى إدارة النادى الأبيض بطريقة اقتصادية من أجل الاستفادة من جميع موارد النادى.

عمرو أدهم: فكرنا يتمثل فى إدارة نادى الزمالك بطريقة اقتصادية

 

محمد طارق: الزمالك يحتاج إعادة نظر فى ملف التسويق

قال محمد طارق، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن على قائمة حسين لبيب، إن النادى الأبيض يحتاج الاستقرار في الفترة القادمة، من أجل عودة البطولات والأمجاد مرة أخرى.

محمد طارق: الزمالك يحتاج إعادة نظر فى ملف التسويق

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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