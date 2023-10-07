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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الزمالك يفتتح مشواره فى الكونفدرالية 26 نوفمبر المقبل.
الزمالك يفتتح مشواره فى الكونفدرالية 26 نوفمبر المقبل
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.
الزمالك فى المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع ساجرادا وأبو سليم وسوار الغينى
أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، رفضه فكرة تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى مجموعة سهلة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
عمرو أدهم: فكرنا يتمثل فى إدارة نادى الزمالك بطريقة اقتصادية
قال عمرو أدهم، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن فى قائمة حسين لبيب خلال الانتخابات المقبلة المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، إن فكر القائمة يتمثل فى إدارة النادى الأبيض بطريقة اقتصادية من أجل الاستفادة من جميع موارد النادى.
محمد طارق: الزمالك يحتاج إعادة نظر فى ملف التسويق
قال محمد طارق، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن على قائمة حسين لبيب، إن النادى الأبيض يحتاج الاستقرار في الفترة القادمة، من أجل عودة البطولات والأمجاد مرة أخرى.
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