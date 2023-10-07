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أهداف مباريات اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 بدورى نايل

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القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل)، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره الجونة والتقى فاركو مع سيراميكا.

مابولولو يتعادل للاتحاد السكندري مع الجونة 2-2 بهدف قاتل + 90 فى الدوري

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى نايل".

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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