شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل)، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره الجونة والتقى فاركو مع سيراميكا.

مابولولو يتعادل للاتحاد السكندري مع الجونة 2-2 بهدف قاتل + 90 فى الدوري

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى نايل".